Der Meininger Velo-Grand Prix, das Meininger Radrennen – und natürlich auch der Herzog-Georg-Nachtlauf – locken in Meiningen Tausende Sportbegeisterte in die Stadt. Das taten die Radsportler auch schon vor mehr als einem halben Jahrhundert. Denn Radsport hat in der Theaterstadt eine riesige Tradition.