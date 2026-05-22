Radsport: Helfer gesucht für die Titelkämpfe

Unsere Empfehlung für Sie Deutsche Meisterschaft Südthüringen wird zum Mekka des Radsports Am letzten Wochenende im Juni steigt in der Region die deutsche Straßenmeisterschaft. Bereits vor zehn Jahren sind hier Titel vergeben worden.

Die besten deutschen Radsportler im Nachwuchs und bei den Männern und Frauen werden am Start sein. So wie Paris – Roubaix-Siegerin Franziska Koch oder die anderen deutschen Asse um Liane Lippert oder Ricarda Bauernfeind. Oder bei den Männern Maximilian Schachmann, Nils Politt, Florian Lipowitz, Phil Bauhaus oder Pascal Ackermann. Wobei die beiden Letztgenannten als Sprinter auf dem selektiven Kurs sicher wenige Chancen haben, sich das Meistertrikot zu sichern. Auf der Webseite der Meisterschaften (www.dm-rad-2026.de) gibt es oben rechts den Button „Helfer werden“. Dort kann man sich anmelden. „Wir bitten, die Unterstützung möglichst über dieses Formular zu melden, damit wir die Einsätze strukturiert erfassen und Überschneidungen vermeiden können. Im Zusatzfeld muss unbedingt eingetragen sein, für welchen Verein die Helfer tätig sind. Nur so können wir die Zuordnung der Helfer entsprechend vornehmen. Gerne kann der Link auch weitergeleitet werden, um möglichst viele Unterstützer zu erreichen. Wir sagen schon jetzt vielen Dank für die Unterstützung – das ist ein entscheidender Baustein für das Gelingen der Veranstaltung“, sagt Stephan Hauspurg, Bundesstützpunktleiter beim Thüringer Radsportverband.