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  8. Helfer gesucht für die Titelkämpfe

Radsport Helfer gesucht für die Titelkämpfe

Der Thüringer Radsportverband sucht noch Helfer zur Absicherung der Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport Ende Juni. Wo kann man sich anmelden?

Radsport: Helfer gesucht für die Titelkämpfe
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Steil bergauf: Franziska Koch (rechts) auf einem Kopfsteinpflasterabschnitt bei der diesjährigen Flandern-Rundfahrt. Auch die diesjährige Paris-Roubaix-Siegerin fährt in Südthüringen ende Juni um die Deutsche Meisterschaft Foto: picture alliance/dpa/Belga

Ende Juni wird Südthüringen zum Mekka des Deutschen Radsports. Vom 26. bis 28. Juni werden in der Region die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport ausgetragen. Am Freitag, 26. Juni, werden auf einem Rundkurs um Streufdorf im Grabfeld die Titel im Zeitfahren vergeben. Am Samstag und Sonntag dann auf einem Rundkurs von Bad Liebenstein über Trusetal und Brotterode zurück in die Kurstadt dann die Deutschen Meister im Straßenrennen ermittelt. Jeweils bei den Männern, Frauen und in den Nachwuchsklassen werden die rennen ausgetragen.

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Die besten deutschen Radsportler im Nachwuchs und bei den Männern und Frauen werden am Start sein. So wie Paris – Roubaix-Siegerin Franziska Koch oder die anderen deutschen Asse um Liane Lippert oder Ricarda Bauernfeind. Oder bei den Männern Maximilian Schachmann, Nils Politt, Florian Lipowitz, Phil Bauhaus oder Pascal Ackermann. Wobei die beiden Letztgenannten als Sprinter auf dem selektiven Kurs sicher wenige Chancen haben, sich das Meistertrikot zu sichern. Auf der Webseite der Meisterschaften (www.dm-rad-2026.de) gibt es oben rechts den Button „Helfer werden“. Dort kann man sich anmelden. „Wir bitten, die Unterstützung möglichst über dieses Formular zu melden, damit wir die Einsätze strukturiert erfassen und Überschneidungen vermeiden können. Im Zusatzfeld muss unbedingt eingetragen sein, für welchen Verein die Helfer tätig sind. Nur so können wir die Zuordnung der Helfer entsprechend vornehmen. Gerne kann der Link auch weitergeleitet werden, um möglichst viele Unterstützer zu erreichen. Wir sagen schon jetzt vielen Dank für die Unterstützung – das ist ein entscheidender Baustein für das Gelingen der Veranstaltung“, sagt Stephan Hauspurg, Bundesstützpunktleiter beim Thüringer Radsportverband.