Giro mit flachen zwei Wochen

Auch am Samstag und Sonntag finden in Albanien zwei weitere Etappen statt, ehe die Rennfahrer in Italien weitermachen. Nach größtenteils flachen ersten zwei Wochen stehen erst in der dritten Woche die Gebirgsherausforderungen an. Auf der zweiten Etappe erwartet die Fahrer ein Einzelzeitfahren über 13,7 Kilometern mit Start und Ziel in Tirana.