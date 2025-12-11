"Ja, natürlich werde ich das tun, wenn er die Chance hat, Dritter, Zweiter oder Erster zu werden, und ich komplett raus bin. Ich denke, deshalb fahren wir zu zweit. Es ist auch ein Geben und Nehmen", betont der Belgier. "Wir werden uns anpassen. Es ist nicht das Ende der Welt." Teamplayer Lipowitz hat damit ohnehin kein Problem. "Wir sind ein Team bei der Tour und ja, am Ende wollen wir jemanden auf dem Podium haben und dann ist es eigentlich egal, welcher Name da steht", sagt der 25-Jährige, der seinen Vertrag im Team langfristig verlängert hat.