Nach dem Radrennen ist vor dem Radrennen – so ließe sich wohl am ehesten das Organisationspensum beschreiben, welches der Ilmenauer Radsport Club (ILRC) in den letzten Wochen erlebte. Nur zwei Wochen nach der „Absoluten Abfahrt“, inklusive Deutscher Downhill-Meisterschaft, stand am Sonntag schon das nächste Highlight an. Diesmal am Wald am Eichicht statt am Lindenberg, etwas weniger rasant, aber nicht weniger spektakulär.
Radsport Fichtelgebirgsracerin rast allen davon
Berit Richter 02.09.2025 - 16:00 Uhr