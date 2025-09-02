Nach dem Radrennen ist vor dem Radrennen – so ließe sich wohl am ehesten das Organisationspensum beschreiben, welches der Ilmenauer Radsport Club (ILRC) in den letzten Wochen erlebte. Nur zwei Wochen nach der „Absoluten Abfahrt“, inklusive Deutscher Downhill-Meisterschaft, stand am Sonntag schon das nächste Highlight an. Diesmal am Wald am Eichicht statt am Lindenberg, etwas weniger rasant, aber nicht weniger spektakulär.