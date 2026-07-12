Degenkolb: Jede Minute, die man spart, hilft

"Es ist eine harte Etappe", erklärte Tour-Chef Christian Prudhomme am Vorabend. Seit Beginn der Tour am 4. Juli seien die Fahrer bei "hohen, sehr heißen Temperaturen" unterwegs. Pogacar bedankte sich laut Prudhomme für den Schritt.

Auch der deutsche Tour-Routinier John Degenkolb lobte gegenüber der ARD die verkürzte Strecke: "Jede Minute, die man sich spart bei dieser brütenden Hitze, hier Höchstleistungen zu bringen, das ist angenehmer. Ist schon eine große Herausforderung bei den Temperaturen", sagte Degenkolb der ARD.

Der neue deutsche Meister Felix Engelhardt hält weitere Änderungen für nötig: "Auf der anderen Seite: 13.30 Uhr Start ist jetzt nicht so hilfreich, da fährt man trotzdem in den heißesten Stunden des Tages. Da muss man sich langfristig noch eine andere Lösung überlegen."

Nach dem Ruhetag die nächsten Bergprüfungen

Das Rennen begann extrem schnell. In der ersten Stunde legten die Fahrer einen Schnitt von mehr als 49 Kilometern pro Stunde hin - und das auf engen Straßen und vielen kleinen Anstiegen. Der schwerste Teil der Etappe mit insgesamt vier Bergwertungen war nicht gestrichen worden.

Am Montag gibt es für die Fahrer den ersten Ruhetag. Dann geht es im Zentralmassiv weiter. Am französischen Nationalfeiertag sind zwischen Aurillac und Le Lioran 3.800 Höhenmeter und zwei Bergwertungen der ersten Kategorie zu überwinden.