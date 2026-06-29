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  4. Etappenplan der Tour de France 2026

Radsport Etappenplan der Tour de France 2026

Die 113. Frankreich-Rundfahrt startet am Samstag in Barcelona. Bis zum Ziel nach Paris sind es insgesamt 3.321,2 Kilometer.

Radsport: Etappenplan der Tour de France 2026
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Am Samstag startet die Tour de France in Barcelona. (Archivbild) Foto: Bernard Papon/Pool L'Équipe/dpa

Barcelona - Der Etappenplan der 113. Tour de France:

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1. Etappe (4. Juli): Mannschaftszeitfahren in Barcelona (19,6 km)

2. Etappe (5. Juli): Tarragona - Barcelona (168,5 km)

3. Etappe: (6. Juli): Granollers - Les Angles (195,9 km)

4. Etappe (7. Juli): Carcassonne - Foix (181,9 km)

5. Etappe (8. Juli): Lannemezan - Pau (158,3 km)

6. Etappe (9. Juli): Pau - Gavarnie-Gèdre (186,2 km)

7. Etappe (10. Juli): Hagetmau - Bordeaux (175,1 km)

8. Etappe (11. Juli): Périgueux - Bergerac (180,4 km)

9. Etappe (12. Juli): Malemort - Ussel (185,5 km)

Ruhetag (13. Juli) in Cantal

10. Etappe (14. Juli): Aurillac - Le Lioran (166,6 km)

11. Etappe (15. Juli): Vichy - Nevers (161,3 km)

12. Etappe (16. Juli): Circuit Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (179,1 km)

13. Etappe (17. Juli): Dole - Belfort (205,8 km)

14. Etappe (18. Juli): Mulhouse - Le Markstein Fellering (155,3 km)

15. Etappe (19. Juli): Champagnole - Plateau de Solaison (183,9 km)

Ruhetag (20. Juli) in Haute-Savoie

16. Etappe (21. Juli): Einzelzeitfahren Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26,1 km)

17. Etappe (22. Juli): Chambery - Voiron (174,7 km)

18. Etappe (23. Juli): Voiron - Orcières-Merlette (185,2 km)

19. Etappe (24. Juli): Gap - Alpe d'Huez (127,9 km)

20. Etappe (25. Juli): Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (170,9 km)

21. Etappe (26. Juli): Thoiry - Paris Champs Élysées (133 km) 

Gesamt: 3.321,2 km