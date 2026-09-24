Montreal - Das bevölkerungsreichste Land der Welt wird erstmals eine Straßenrad-Weltmeisterschaft ausrichten. Der Weltverband UCI vergab die Titelkämpfe 2032 in die indische Millionenmetropole Pune. Der zweite Bewerber, die niederländische Stadt Groningen und die Region Drenthe, werden die WM 2034 ausrichten. "Es waren zwei sehr gute, solide Bewerbungen und ich denke, wir haben für beide Organisatoren eine gute Lösung gefunden", sagte UCI-Präsident David Lappartient.