Bad Liebenstein - Felix Engelhardt hat sich mit einer famosen Aufholjagd bei der Hitzeschlacht im Thüringer Wald erstmals das deutsche Meistertrikot geholt und sich bestens auf seine Premiere bei der Tour de France eingestimmt. Der 25 Jahre alte Radprofi kämpfte sich bei Temperaturen von über 35 Grad in der Abfahrt noch an eine vierköpfige Spitzengruppe heran, nachdem er am letzten Berg bereits abgehängt war. Die Plätze zwei und drei belegten nach 191,1 Kilometern mit Start und Ziel in Bad Liebenstein Lennart Jasch und Nico Denz.