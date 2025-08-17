Ilmenau erlebte am Wochenende die 27. Auflage der „Absoluten Abfahrt“. Vom Freitag bis Sonntag wurde der Lindenberg erneut zum Treffpunkt der Downhill-Szene. Bei gutem Wetter und bester Atmosphäre fanden viele Zuschauer den Weg an die Strecke, um die nationale Elite in Aktion zu sehen. Auf einer der besten Downhill-Strecken Deutschlands wurde im Rahmen des fünften Laufs des iXS Downhill Cups auch die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Seit Wochen hatten der ausrichtende Ilmenauer Radsport-Club und zahlreiche weitere Helfer die 1500 Meter lange Strecke mit bis zu 220 Höhenmetern hindernisreich vorbereitet. Die Trockenheit der letzten Tage sorgte dafür, dass die Strecke besonders lose und geröllig war.