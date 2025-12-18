„Es war ein Fest!“ Franz Leon Schuchmann, Vorsitzender des Radsportvereins (RSV) Sonneberg, ist nach dem Querfeldeinspektakel am dritten Advent auf dem Areal des Sportgeländes „Biene“ in Neuhaus-Schierschnitz mehr als einfach nur zufrieden. Er ist voll des Lobes – über seine Mitstreiter im Verein. „Das ist so ein eingespieltes Team; da muss man nicht ewig betteln. Das geht fast von allein“, schwärmt Schuchmann über seine Mitstreiter. In der Tat scheint der Verein noch enger zusammenzurücken und noch mehr ranzuklotzen als ohnehin all die vergangenen Jahre schon. Auch die Mitgliederzahl hat sich von 45 im Jahre 2023 auf nunmehr 79 erhöht. Und kein geringer Teil schuftete dann auch am vergangenen Sonntag (und davor natürlich auch) für seinen RSV Sonneberg.