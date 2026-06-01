Rund um Bad Liebenstein und rund um Streufdorf werden Ende Juni die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport ausgetragen. Streufdorf, da war doch was! Ja, genau! Im Juni 2016 wurden auf dem Kurs, auf dem es auch am 26. Juni wieder im Einzelzeitfahren um den Sieg geht, schon einmal die Deutschen Zeitfahrmeister ermittelt. Die Strecke für die Straßenrennen rund um Bad Liebenstein am Samstag, 27. Juni, und Sonntag, 28. Juni, ist dagegen für alle Aktiven Neuland. Die Radsportfans können sich jedenfalls auf ein Stelldichein der besten deutschen Radsportler im Nachwuchs (ab U 17) und im Männer- und Frauenbereich freuen.