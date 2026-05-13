Radsport: Deutsche Pumptrack-Serie in Immelborn

Was ist Pumptrack?

Ein Pumptrack ist ein speziell angelegter, geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen, der meist aus Asphalt oder Erde besteht. Das Ziel ist es, Geschwindigkeit aufzubauen, ohne zu treten, indem man durch Gewichtsverlagerung und Drücken („Pumpen“) das Rad oder Sportgerät über die Wellen bewegt. Die German Pumptrack Series richtet sich an Mountainbike-, BMX- und Laufrad-Fahrerinnen und Fahrer aller Altersklassen. Die Teilnahme ist kostenfrei und bewusst niederschwellig gestaltet – unabhängig von Lizenz, Alter oder Vereinszugehörigkeit. Neben den jeweiligen Tagessiegerinnen und -siegern wird am Saisonende die Gesamtwertung der Serie gekürt. Sicherheitsausrüstung, insbesondere Helm, ist verpflichtend.