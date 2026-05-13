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  8. Deutsche Pumptrack-Serie in Immelborn

Radsport Deutsche Pumptrack-Serie in Immelborn

Björn Eimer

Die German Pumptrack Series macht am Samstag Halt in Immelborn. Alle Radsportbegeisterten sollten sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Radsport: Deutsche Pumptrack-Serie in Immelborn
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Spaß und Sport in Immelborn. Foto: Verein

Die German Pumptrack Series (GPS) startet 2026 in ihre zweite bundesweite Saison. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wächst die Serie weiter und bringt den Pumptrack-Sport erneut in mehrere Regionen Deutschlands, darunter diesmal auch nach Südthüringen.

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Sechs Stationen von Bayern bis Schleswig-Holstein stehen bei der Rennserie in diesem Jahr an, die einzige Station in Ostdeutschland ist dabei an diesem Samstag beim Trailkombinat Werrabergland auf dem Pumptrack-Areal in Immelborn (neben dem Sportplatz). Ab 9 Uhr geht es los, im Einzelzeitfahren folgen den Trainings- zwei bis drei Wertungsdurchgänge bis circa 17 Uhr.

Was ist Pumptrack?

Ein Pumptrack ist ein speziell angelegter, geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen, der meist aus Asphalt oder Erde besteht. Das Ziel ist es, Geschwindigkeit aufzubauen, ohne zu treten, indem man durch Gewichtsverlagerung und Drücken („Pumpen“) das Rad oder Sportgerät über die Wellen bewegt. Die German Pumptrack Series richtet sich an Mountainbike-, BMX- und Laufrad-Fahrerinnen und Fahrer aller Altersklassen. Die Teilnahme ist kostenfrei und bewusst niederschwellig gestaltet – unabhängig von Lizenz, Alter oder Vereinszugehörigkeit. Neben den jeweiligen Tagessiegerinnen und -siegern wird am Saisonende die Gesamtwertung der Serie gekürt. Sicherheitsausrüstung, insbesondere Helm, ist verpflichtend.

Der Gründung des FSC (FunSportClub) Immelborn im Juli 2021 folgte wenige Monate später der Aufbau der zugehörigen Radsportabteilung. Mit Unterstützung der Gemeinde Barchfeld und der Sportstättenförderung wurde 2023 die Strecke in Immelborn eröffnet. „So etwas gab es hier in Region vorher überhaupt nicht, da war schon mindestens eine Stunde Fahrt nötig“, beschreibt Dietmar Roth aus der FSC-Radsportabteilung die ursprüngliche Ausgangslage für die hiesigen Pumptrack-Begeisterten.

Das Event am Samstag verspricht beste Unterhaltung, sportliches Miteinander und eine ideale Plattform zur Weiterentwicklung des Pumptrack in der Region. Mehr als 60 Anmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet sind bislang erfolgt – bis Freitag, 18 Uhr können noch weitere folgen. Mit dabei sind unter anderem der Deutsche Meister Christoph Schlegel und Pumptrack-Vizeweltmeisterin Philine Löffler. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es miteinander noch einen schönen, gemütlichen und mit vier DJ´s auch musikalischen Abend.