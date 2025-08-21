"Ich war einfach erst mal froh, ein bisschen weg vom Radfahren zu kommen. Das fiel mir nicht ganz so einfach, aber ich konnte mich gut erholen. Umso härter ist der Einstieg - obwohl es heute flach war, war es für mich anstrengend heute", sagte Lipowitz, der bei der Frankreich-Tour auch das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers gewann. Entlang der Strecke wurde der Senkrechtstarter aus Laichingen enthusiastisch von den Fans gefeiert.