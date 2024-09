Zum mittlerweile vierten Mal findet am kommenden Wochenende der Velo Grand-Prix in Thüringen statt. In diesem Jahr erstmalig in der Kurstadt Bad Salzungen. Wegen der enormen Resonanz bei den Austragungen der vergangenen Jahre in Meiningen, hat sich der Veranstalter, der Verein „Gute-Laune-Sport“ dazu entschieden, erstmalig auch Austragungsort für die „Müller Lila Logistik Rad-Bundesliga“ zu sein. Dabei bildet das Rennen in Bad Salzungen den Schlusspunkt der Saison.