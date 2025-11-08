Radsport: Bundeskanzler Merz unterstützt Tour-Start im Osten

Leipzig - Das Projekt Tour de France-Start 2030 in Ostdeutschland bekommt weiteren Rückenwind. Bundeskanzler Friedrich Merz hat in einem Schreiben vom 31. Oktober seine Unterstützung für die Bewerbung des Vereins "Grand Départ 2030" zugesichert. "Sie setzen sich dafür ein, dass die größte Radsport-Rundfahrt der Welt erstmals in Sachsen startet, mit anschließenden Etappen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Gerne sage ich Ihnen für dieses Projekt meine Unterstützung zu", heißt es in dem Schreiben aus dem Kanzleramt.