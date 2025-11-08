Radsport: Bundeskanzler Merz unterstützt Tour-Start im Osten

Initiatoren hocherfreut über Merz-Schreiben

Bei den Initiatoren des Projekts, die mittlerweile im engen Kontakt und Austausch mit den Tour-Verantwortlichen in Paris stehen und bereits breite politische Unterstützung aus den vorgesehenen Bundesländer erfahren haben, ist das Schreiben des Bundeskanzlers ein weiterer Meilenstein. "Wenn der Bundeskanzler, und damit die Bundesrepublik, hinter diesem Projekt steht, dann zeigt das: Deutschland kann Geschichte schreiben. Nicht nur sportlich, sondern als Symbol für das, was drei Bundesländer gemeinsam erreichen können. Dieses Vertrauen spornt uns an, mit noch mehr Energie weiterzumachen", sagte Vorstandsmitglied Andreas Prokop.