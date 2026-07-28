Seit 2022 fährt der Sohn von Jan Ullrichs ehemaligem Teamkollegen Tobias Steinhauser für das Team EF Education-EasyPost und feierte in diesem Jahr sein Debüt bei der Tour de France, wo er als Helfer von Richard Carapaz im Einsatz war. Am 31. Dezember läuft sein Vertrag aus. Bei Red Bull könnte Steinhauser 2027 dann Radstar Remco Evenepoel und Florian Lipowitz unterstützen.