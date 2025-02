Bestens motiviert und optimal vorbereitet begaben sich 13 Aktive des RSV Sonneberg in die große Leichtathletikhalle nach Erfurt, um ihr Können zu messen. Dabei sollte sich – wie jedes Jahr – zeigen, wie gut man durch den Winter gekommen ist, wie effektiv das Training war. Noch nie hatte der RSV so viele Kinder am Start wie diesmal.