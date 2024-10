Der Männer-Vierer zeigte dagegen, dass der Jugend die Zukunft gehören kann. Das Quartett nutzte die Gunst der Stunde. In Abwesenheit einiger Top-Nationen fuhr das jüngste Team im Feld (Altersdurchschnitt 20,5 Jahre) erstmals seit 22 Jahren mit Bronze wieder zu einer WM-Medaille. Auch ein Nachfolger für den am Jahresende in eine andere Funktion wechselnden Bundestrainer Sven Meyer soll gefunden sein. Nachwuchs-Bundestrainer Marcel Franz, der die Mannschaft in Ballerup mitbetreute, will aber weiter im Juniorenbereich arbeiten.