Alpe d'Huez - Radsportstar Tadej Pogacar hat bei seinem Etappensieg in Alpe d'Huez einen Rekord aufgestellt. Der Führende der Tour de France bewältigte den 13,8 Kilometer langen Alpenanstieg in 35:26 Minuten und war damit 1:24 Minuten schneller als Marco Pantani. Der Italiener hatte den Berg 1995 in 36:40 Minuten erklommen. Das teilte der Daten-Dienstleister Velon mit. Das entsprach einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,3 km/h.