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Radsport Alpe d'Huez: Pogacar pulverisiert Pantani-Rekord

Sein Name wird künftig in einer der Kurven hinauf nach Alpe d'Huez stehen. Doch Tadej Pogacar hat bei seinem Etappensieg noch mehr erreicht. Der Slowene stellt einen Fabel-Rekord auf.

Radsport: Alpe dHuez: Pogacar pulverisiert Pantani-Rekord
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Tadej Pogacar siegt in Alpe d'Huez. Foto: Jeff Pachoud/AFP/dpa

Alpe d'Huez - Radsportstar Tadej Pogacar hat bei seinem Etappensieg in Alpe d'Huez einen Rekord aufgestellt. Der Führende der Tour de France bewältigte den 13,8 Kilometer langen Alpenanstieg in 35:26 Minuten und war damit 1:24 Minuten schneller als Marco Pantani. Der Italiener hatte den Berg 1995 in 36:40 Minuten erklommen. Das teilte der Daten-Dienstleister Velon mit. Das entsprach einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,3 km/h.

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Der Gesamtzweite Remco Evenepoel hatte die 21 Serpentinen hinauf zum Skiort in 37:57 Minuten gemeistert. Nur Pogacar, dreimal Pantani und Jan Ullrich 1997 waren jemals in einem offiziellen Rennen schneller als der Doppel-Olympiasieger aus Belgien.