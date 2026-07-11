Schon wieder bestimmte drückende Hitze die Etappe. Drei Ausreißer trotzten den Bedingungen und legten los. Doch die Flucht wurde nicht so schnell gestoppt wie erwartet.

Am Ende forderte der Belgier Liam Slock die Sprinter-Riege heraus, als er bei noch zehn ausstehenden Kilometern noch etwas mehr als eine Minute Vorsprung hatte. Dennoch wurde der mutige Versuch wenige Kilometer vor dem Ziel beendet. Und der Massensprint war besiegelt.

Kräftezehrende Etappe im Zentralmassiv am Sonntag

Auf der neunten Etappe, dem letzten Tag vor dem Ruhetag, dürften sich die Klassikerspezialisten Hoffnungen auf den Tageserfolg machen, darunter Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Im Zentralmassiv stehen 185,5 Kilometer zwischen Malemort und Ussel auf dem Programm - mit knapp 3.300 Höhenmetern.

Auf der neunten Etappe, dem letzten Tag vor dem Ruhetag, dürften sich die Klassikerspezialisten Hoffnungen auf den Tageserfolg machen, darunter Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Im Zentralmassiv stehen 185,5 Kilometer zwischen Malemort und Ussel auf dem Programm - mit knapp 3.300 Höhenmetern.