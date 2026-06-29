Barcelona - Es war der große Skandal der Tour de France. Kurz vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt 2006 wurde eine Kundenliste des Dopingarztes Eufemiano Fuentes mit über 50 Namen publik, darunter prominente Fahrer wie Deutschlands einziger Tour-Sieger Jan Ullrich oder Italiens Radstar Ivan Basso. Die Doping-Schlagzeilen stürzten den Radsport in eine tiefe Krise. Ullrich und Basso, die beiden Topanwärter auf den Gesamtsieg, wurden am 30. Juni 2006 noch vor dem Start von der Tour ausgeschlossen.