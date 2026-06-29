20 Mio. zusätzlich für Dopingkontrollen

Der Radsport habe daraus seine Lehren gezogen, so Denk. "Ich traue mich zu sagen, dass der Radsport das engmaschigste Antidoping-Kontrollsystem hat im Vergleich zum gesamten Spitzensport. Was auch ein Novum ist, dass der Profiradsport on top zu den Kontrollen der Wada (Welt-Anti-Doping-Agentur) noch selbst Budget frei macht, um Kontrollen zu installieren. Da geben wir als Team einen Beitrag rein, da geben aber auch die Rennfahrer selbst von ihrem Preisgeld was rein und da geben die Rennveranstalter was rein", erklärte Denk und nannte eine Summe von 20 Millionen Euro als Größenordnung.