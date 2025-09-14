Im Beisein von Radfreunden und Einwohnern starteten am Sonntagmorgen Staatssekretär David Möller, Landrätin Peggy Greiser und Bürgermeister Christian Seeber den 5. Grabfeld-Radsonntag. Dies geschah an der neuen Radbrücke am Rand von Rentwertshausen mit dem symbolischen Bandschnitt zur offiziellen Freigabe des im Frühjahr errichteten Bauwerks. Das konnte mit einer 90-prozentigen Förderung aus Bundesmitteln von der Gemeinde finanziert werden. Deshalb ging ein Dank nochmals an die Projektbeteiligten. In allen Ortsteilen waren indes Versorgungspunkte für die Teilnehmer des Radtages eingerichtet, vielfach öffneten auch Museen und Kirchen für Besucher ihre Türen. Zweiter Höhepunkt des Tages war die Eröffnung der neuen Radrouten-Anbindung in Obendorf am Nachmittag (ausführlicher Bericht folgt).