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Radreisen Radtourismus: von der Elbe bis zur Ferkeltaxe

Birgit Zimmermann,

Mit den Temperaturen steigt die Lust am Radfahren - auch für längere Ausflüge und mehrtägige Reisen. Welche Möglichkeiten bieten Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?

Radreisen: Radtourismus: von der Elbe bis zur Ferkeltaxe
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Radtouristen sind auf eine gute Infrastruktur angewiesen. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Leipzig - Was haben Dresden, Torgau, Wittenberg und Magdeburg gemeinsam? Die Städte liegen alle am Elberadweg, einem Ranking des Fahrradclubs ADFC zufolge Deutschlands beliebtester Radfernweg. Doch nicht nur entlang der Elbe finden Radtouristen gut ausgebaute Wege. Welche Strecken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lohnen sich? Und wo gibt es in den Ländern noch Nachholbedarf bei der Radinfrastruktur?

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Wie steht es generell um den Radtourismus?

Laut ADFC haben 2025 bundesweit rund 3,3 Millionen Menschen eine längere Radreise mit mindestens drei Übernachtungen unternommen. Weitere rund 4,2 Millionen Menschen waren auf Kurztrips mit ein bis zwei Übernachtungen unterwegs. 34 Millionen Radler unternahmen Tagesausflüge.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rangieren als Reiseziele laut Fahrradclub im Bundesländervergleich eher im Mittelfeld. Bei den längeren Radreisen belegten die drei Länder die Plätze zehn, elf und zwölf. Bei den Kurztrips lag Sachsen-Anhalt auf Rang neun vor Sachsen (zehn) und Thüringen (zwölf). Besonders hoch in der Gunst der Radreisenden standen Bayern und Niedersachsen.

Ausbaupläne in allen Ländern

Die Tourismusorganisationen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen setzen auf einen Ausbau des Radtourismus. Allein in Sachsen erzeugen die Radler jährlich mehr als 560 Millionen Euro Umsatz und sicherten so rund 10.800 Arbeitsplätze, teilt der Landestourismusverband mit. Die Qualität der Radangebote - etwa Beschilderung und Serviceangebote - solle daher stetig verbessert werden. Außerdem arbeite man an einer Strategie, um den Fahrradtourismus besser zu vermarkten.

Die Thüringer Tourismus GmbH plant nächstes Jahr eine Kampagne mit Fokus auf den Radtourismus. In den Mittelgebirgsregionen sollen zudem die Möglichkeiten für Mountainbiker ausgebaut werden. Ein großes Thema sei auch die Barrierefreiheit - etwa für Handbiker.

Sachsen-Anhalt setzt in Kooperation mit dem Autoclub ADAC auf mehr Service-Stationen an den 18 touristischen Radwegen im Land. Dort können Reisende Luft aufpumpen oder finden Werkzeug für Reparaturen. Aus Sicht des Landestourismusverbandes wäre es wichtig, Betriebe an den Radrouten zu fördern, wenn sie sichere Abstellanlagen oder Ladesäulen für E-Bikes einrichten wollen.

Wie findet man die passende Strecke für sich?

In den drei Ländern kann man viele Tausend Kilometer auf touristischen Radwegen zurücklegen. Bei der Planung hilft das Internet - praktisch jeder große Radweg hat eine eigene Webseite. Dort sind die einzelnen Etappen erklärt, mögliche Unterkünfte werden aufgelistet und häufig kann man sich auch Daten für die Routenplanung herunterladen.

Generell besteht die Wahl zwischen Flussradwegen, thematischen Touren und regionalen Angeboten. Sechs Beispiele:

Der Klassiker: Elberadweg

Der bekannteste Radweg der Region führt an der Elbe entlang durch Sachsen und Sachsen-Anhalt: Der Elberadweg wurde 1995 offiziell eröffnet. Will man ihn komplett fahren, ist man rund 1.300 Kilometer vom tschechischen Riesengebirge bis zur Nordsee unterwegs. Dabei durchquert man mehrere Nationalparks, aber auch große Städte wie Dresden, Magdeburg und Hamburg liegen entlang der Route. 

Flussradwege - häufig entspannt zu fahren

Für Anfänger und entspannte Touren eignen sich besonders die Flussradwege. Sie sind oft flach und ohne große Steigungen. Flussabwärts geht es zudem in der Regel leicht bergab. In Sachsen gibt es unter anderem den Mulderadweg und den Oder-Neiße-Radweg, durch Thüringen und Sachsen-Anhalt führen der Unstrutradweg und der Saaleradweg. Aber auch entlang der Ilm, Bode oder Gera, der Werra oder der Elster kann geradelt werden.

Thüringer Städtekette: auf den Spuren von Goethe, Schiller und Bach

Sieben Städte lassen sich auf dem Radfernweg Thüringer Städtekette entdecken. Über 230 Kilometer geht es von Eisenach über Erfurt und Weimar bis nach Altenburg. Der AFDC hat der Thüringer Städtekette ein Gütesiegel verliehen und führt die Strecke als eine von vier im Freistaat als "Qualitätsradroute". Der Weg ist in das Radnetz Deutschland eingebunden. Darin führen 13 sogenannte D-Routen quer durch die Bundesrepublik.

Deutsche Geschichte auf dem Radweg Deutsche Einheit

Auf rund 1.100 Kilometern führt der Radweg Deutsche Einheit von der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn noch Berlin. Von Ilsenburg im Harz bis knapp über Lutherstadt Wittenberg geht es dabei auch durch Sachsen-Anhalt - vorbei an Städten wie Wernigerode, Blankenburg, Bernburg, Köthen und Dessau-Roßlau. In Marienborn kann die Gedenkstätte Deutsche Teilung besucht werden, und im nahegelegenen Hötensleben ist die innerdeutsche Grenzbefestigung im Zustand von 1989 erhalten geblieben.

Durchs Siedlungsgebiet von Raubtieren: der Wolfsradweg

In Ostsachsen leben viele Wölfe. Passend dazu wurde in der Lausitz der Wolfsradweg eingerichtet. Die knapp 43 Kilometer lange Strecke zweigt in Steinbach an der deutsch-polnischen Grenze vom Oder-Neiße-Radweg ab und führt durch dünn besiedeltes Gebiet bis zum Findlingspark Nochten. In Rietschen zeigt eine Ausstellung in einer Siedlung aus Schrotholzhäusern Wissenswertes zu der geschützten Tierart.

Ferkeltaxenradweg auf ehemaliger Bahntrasse

Auf einer ehemaligen Bahntrasse soll es in der Magdeburger Börde zukünftig 28 Kilometer lang von Eilsleben nach Haldensleben gehen. Die Strecke wird Ferkeltaxenradweg genannt, nach einem charakteristischen Triebwagen der Deutschen Reichsbahn. Allerdings ist für den Radweg mit dem wahrscheinlich kuriosesten Namen noch etwas Geduld gefragt: Bislang sind erst drei von sechs Abschnitten offiziell fertiggestellt.