Thüringer Städtekette: auf den Spuren von Goethe, Schiller und Bach

Sieben Städte lassen sich auf dem Radfernweg Thüringer Städtekette entdecken. Über 230 Kilometer geht es von Eisenach über Erfurt und Weimar bis nach Altenburg. Der AFDC hat der Thüringer Städtekette ein Gütesiegel verliehen und führt die Strecke als eine von vier im Freistaat als "Qualitätsradroute". Der Weg ist in das Radnetz Deutschland eingebunden. Darin führen 13 sogenannte D-Routen quer durch die Bundesrepublik.

Deutsche Geschichte auf dem Radweg Deutsche Einheit

Auf rund 1.100 Kilometern führt der Radweg Deutsche Einheit von der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn noch Berlin. Von Ilsenburg im Harz bis knapp über Lutherstadt Wittenberg geht es dabei auch durch Sachsen-Anhalt - vorbei an Städten wie Wernigerode, Blankenburg, Bernburg, Köthen und Dessau-Roßlau. In Marienborn kann die Gedenkstätte Deutsche Teilung besucht werden, und im nahegelegenen Hötensleben ist die innerdeutsche Grenzbefestigung im Zustand von 1989 erhalten geblieben.

Durchs Siedlungsgebiet von Raubtieren: der Wolfsradweg

In Ostsachsen leben viele Wölfe. Passend dazu wurde in der Lausitz der Wolfsradweg eingerichtet. Die knapp 43 Kilometer lange Strecke zweigt in Steinbach an der deutsch-polnischen Grenze vom Oder-Neiße-Radweg ab und führt durch dünn besiedeltes Gebiet bis zum Findlingspark Nochten. In Rietschen zeigt eine Ausstellung in einer Siedlung aus Schrotholzhäusern Wissenswertes zu der geschützten Tierart.

Ferkeltaxenradweg auf ehemaliger Bahntrasse

Auf einer ehemaligen Bahntrasse soll es in der Magdeburger Börde zukünftig 28 Kilometer lang von Eilsleben nach Haldensleben gehen. Die Strecke wird Ferkeltaxenradweg genannt, nach einem charakteristischen Triebwagen der Deutschen Reichsbahn. Allerdings ist für den Radweg mit dem wahrscheinlich kuriosesten Namen noch etwas Geduld gefragt: Bislang sind erst drei von sechs Abschnitten offiziell fertiggestellt.