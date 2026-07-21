In eine beeindruckende Galerie über die Vielfalt der Rhön hat sich am 18. Juli das Radom auf der Wasserkuppe verwandelt. An diesem Tag fand in dem markanten Wahrzeichen der Region die Vernissage des Rhön Photo Award statt. Bei dieser werden hunderte Perspektiven von Hobby- und Profifotografen präsentiert, die die Schönheit der Rhön in den Kategorien „Rhön pur“, „Besondere Momente“ und „Kreative Ansichten“ eingefangen haben. In dem Gemeinschaftsprojekt findet jedes eingereichte Bild eine Bühne und die Besucher entscheiden in den kommenden drei Monaten per Publikumsvoting über die Gesamtsieger.