Bereits seit Jahren wird über Radwege zwischen Ilmenau und seinen Ortsteilen diskutiert. Besonders schwierig gestaltet sich die Strecke nach Bücheloh. Die Stadtverwaltung hat mehrere Varianten in Erwägung gezogen und sich im vergangenen Jahr für eine davon entschieden. Die Fahrradwege nach Bücheloh und Wümbach sollen bis 2026 fertig sein, wie Oberbürgermeister Daniel Schultheiß bei der Politiker-Radtour des ADFC 2024 bestätigt hat. Doch wie ist der aktuelle Baustand? Die Redaktion hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt.