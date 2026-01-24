Der Holzofen im Vereinszentrum, dem ehemaligen Eichaer Kindergarten, bullert. Die Wintersonne scheint, doch der Frost hängt tief in den Bäumen des Großen Gleichbergs, der sich irgendwie gleich hinter dem Sportplatz übers Unterland erhebt. Eine kleine Idylle am Ortsrand, auf die das Dörfchen offensichtlich ziemlich stolz ist – wie auch das liebevoll gepflegte Gemeinschaftshaus erzählt. Volker Neundorf und Marco Deckert, die beiden Vereinschefs des TSV 1924 Eicha, sitzen noch an Tischen, die zum Gründungsinventar des einstigen Kulturhauses aus den 60er Jahren zählen.