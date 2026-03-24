Radioaktiver Müll Castor-Behälter rollen ins Münsterland

Was passiert mit den 152 Behältern im Zwischenlager Ahaus?

Für das Zwischenlager Ahaus ist die bundeseigene BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung zuständig. Sie übernimmt die Verantwortung für die Behälter, wenn sie die Eingangsschleuse zum Zwischenlager erreicht haben. Der Vorgang der Einlagerung ist immer gleich: Sind die Castoren auf dem Gelände, werden zunächst die äußeren Strahlungswerte überprüft. Anschließend entfernen die BGZ-Mitarbeiter eine Transport-Schutzhülle, die sogenannte Sicherungseinhausung. Darin befindet sich ein Transportgestell, in dem der eigentliche Behälter liegt, gelagert auf zwei speziellen Stoßdämpfern. Im oberen von zwei Deckeln wird dann ein Sensor installiert, der die Dichtheit rund um die Uhr überwachen soll. Dann wird der Behälter an seinen Standort in einer großen Lagerhalle gebracht.