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Radio-Kritik Ministerpräsident will mehr deutsche Musik

Mit dem Argument der kulturellen Selbstbehauptung fordert Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) Änderungen im Rundfunk. Wir fragen unsere Leser nach ihrer Meinung.

Radio-Kritik: Ministerpräsident will mehr deutsche Musik
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Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt kritisiert kulturelle Entwicklungen, „die das Globale begünstigen und das Eigene leiser werden lassen“. Foto: picture alliance/dpa/Michael Reichel

In einem Gastbeitrag fordert der Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) eine stärkeren Präsenz deutschsprachiger Musik im Radio bis hin zu mehr Verbindlichkeit in Form klarer Zielgrößen. Auf dem Onlienportal „welt.de“ hat er seine Vorstellungen gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), veröffentlicht.

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Sven Schulze (CDU, links), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, und Mario Voigt (CDU, rechts), Ministerpräsident von Thüringen, vor Beginn einer Sitzung des Bundesrates. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Koall

 G leich zu Beginn des Beitrags wird eine aufhorchen lassende Zahl genannt: „Drei Prozent. So viel deutschsprachige Musik läuft heute noch im privaten Radio. 2013 waren es zehn Prozent.“ Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so heißt es in dem Beitrag, sei der Anteil im selben Zeitraum von 16 auf rund zehn Prozent gesunken.

Wie hörbar ist dieses „Wir“ eigentlich noch?

Die nüchternen Zahlen markieren den Ausgangspunkt für eine grundsätzliche kulturpolitische Überlegung. Wie Voigt in seinem Gastbeitragbetont: „Musik ist mehr als Unterhaltung. Sie ist Sprache, Identität, kulturelles Selbstverständnis. Sie sagt uns, wer wir sind.“ Daraus leitet er die zentrale Frage ab: „Wie hörbar ist dieses ‚Wir‘ eigentlich noch?“

Der Rückgang deutschsprachiger Musik sei kein Zufall, sondern Ergebnis struktureller Entwicklungen „die das Globale begünstigen und das Eigene leiser werden lassen“, argumentiert der Ministerpräsident.

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Zugleich verweist Voigt auf eine kulturelle Kontinuität, die von der Klassik bis in die Gegenwart reiche: „Doch was einmal galt – Johann Sebastian Bach aus Eisenach, Georg Friedrich Händel aus Halle – gilt heute genauso: Kulturelle Stärke entsteht, wenn Herkunft und Gegenwart zusammenkommen. Von Clueso aus Erfurt bis Tokio Hotel aus Magdeburg. Diese Kontinuität ist keine Nostalgie. Sie ist Argument.“

Ein Blick ins Ausland unterstreiche, dass andere Staaten bewusster auf ihre kulturelle Präsenz achten. Frankreich, Kanada oder Australien setzten gezielt auf nationale Inhalte. Denn, so heißt es in dem Beitrag: „Sichtbarkeit entsteht nicht von allein. Sie ist eine Entscheidung.“

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Rundfunk bleibt zentraler Hebel bei Musik

Gleichwohl bleibt für ihn der Rundfunk ein zentraler Hebel. Dabei grenzt er sich ausdrücklich von staatlich verordneten Quoten ab. In seinem Beitrag stellt er klar: „Es geht nicht um staatliche Quoten. Die Rundfunkfreiheit ist ein hohes Gut.“

Clueso und Trompeter Konstantin Döben beim MDR JUMP Bands for Friends in Seifffen. Foto: picture alliance/dpa/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/Hagen Wolf

Stattdessen plädiert Voigt für verbindlichere, aber freiwillige Instrumente, die einer Quote funktional nahekommen könnten. Appelle allein genügten nicht: „Deshalb reicht Appell allein nicht. Es braucht Gestaltung: neue Formate, gezielte Förderung, Kooperationsmodelle zwischen Rundfunk, Musikbranche und Festivals.“

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Ein zentrales Element sei dabei eine Selbstverpflichtung mit überprüfbaren Zielen: „Was wir brauchen, sind keine unverbindlichen Absichtserklärungen, sondern konkrete und nachvollziehbare Zielgrößen.“

Auch die Logik des Marktes gerät in den Blick. Der Ministerpräsident schreibt: „Wer hier sagt, der Markt entscheide, übersieht, dass Marktlogik Bekanntheit belohnt – nicht Talent. Wer nie im Radio und Fernsehen läuft, wird nicht bekannt.“ Daraus leitet er eine gemeinsame Verantwortung von Medien, Branche und Politik ab.

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Dabei hebt Voigt hervor, dass es nicht um eine Verdrängung internationaler Musik gehe. Vielmehr versteht er eine stärkere Präsenz deutschsprachiger Titel als Ergänzung: „Mehr deutschsprachige Musik verdrängt keine internationale Qualität. Eine zusätzliche Stimme erweitert den Klang – sie schränkt ihn nicht ein.“

Am Ende geht es ihm um mehr als Programmplanung. In seinem Gastbeitrag formuliert Voigt den grundsätzlichen Anspruch: „Diese Debatte ist keine Nebensache. Sie ist eine Frage kultureller Selbstbehauptung.“ Und er schließt mit einem programmatischen Satz: „Denn nur wer eine eigene Stimme hat, kann auch im Konzert der Welt gehört werden.“