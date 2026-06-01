Radio-Kritik: Ministerpräsident will mehr deutsche Musik

Auch die Logik des Marktes gerät in den Blick. Der Ministerpräsident schreibt: „Wer hier sagt, der Markt entscheide, übersieht, dass Marktlogik Bekanntheit belohnt – nicht Talent. Wer nie im Radio und Fernsehen läuft, wird nicht bekannt.“ Daraus leitet er eine gemeinsame Verantwortung von Medien, Branche und Politik ab.
Dabei hebt Voigt hervor, dass es nicht um eine Verdrängung internationaler Musik gehe. Vielmehr versteht er eine stärkere Präsenz deutschsprachiger Titel als Ergänzung: „Mehr deutschsprachige Musik verdrängt keine internationale Qualität. Eine zusätzliche Stimme erweitert den Klang – sie schränkt ihn nicht ein.“
Am Ende geht es ihm um mehr als Programmplanung. In seinem Gastbeitrag formuliert Voigt den grundsätzlichen Anspruch: „Diese Debatte ist keine Nebensache. Sie ist eine Frage kultureller Selbstbehauptung.“ Und er schließt mit einem programmatischen Satz: „Denn nur wer eine eigene Stimme hat, kann auch im Konzert der Welt gehört werden.“