Radio-Kritik: Ministerpräsident will mehr deutsche Musik

Sven Schulze (CDU, links), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, und Mario Voigt (CDU, rechts), Ministerpräsident von Thüringen, vor Beginn einer Sitzung des Bundesrates. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Koall

G leich zu Beginn des Beitrags wird eine aufhorchen lassende Zahl genannt: „Drei Prozent. So viel deutschsprachige Musik läuft heute noch im privaten Radio. 2013 waren es zehn Prozent.“ Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so heißt es in dem Beitrag, sei der Anteil im selben Zeitraum von 16 auf rund zehn Prozent gesunken.