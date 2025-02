Radikale Umgestaltungspläne Verhaltener Gegenwind: Wo ist der Widerstand gegen Trump?

Kampf gegen Trump vor Gericht

Nein, ganz so kann man es nicht sagen - denn möglicherweise sehe der Protest dieses Mal einfach anders aus, so die Zeitung. Gegen Trumps Dekrete und Musks brachiales Vorgehen in den Behörden gibt es eine ganze Welle an Klagen. Anfechtungen, Anträge und Anhörungen produzieren zwar keine eindrücklichen Bilder, aber sie zeigen Wirkung. Zwar hat ein Gericht in Boston just einen Antrag von Gewerkschaften zum Stopp von Trumps Programm für eine massenhafte Abfindung von Staatsbediensteten abgewiesen. Aber etliche Maßnahmen wurden mit einstweiligen Verfügungen vorübergehend gestoppt. Trump und sein Team fuchst, dass Richterinnen und Richter auf die Bremse treten, sie werfen ihnen Machtmissbrauch und Aktivismus vor.