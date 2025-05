75 Prozent der Fahrräder, die Mario Seele in seinem Cube-Store in Zella-Mehlis verkauft, haben einen Motor. E-Bike und Pedelec-Fahrer sind also längst keine Sonderlinge mehr, sondern gehören zum Bild auf den Straßen und Radwegen. Doch die Radler sind in Gefahr: 26 Unfälle mit fünf Schwer- und 17 Leichtverletzten hat die Polizei im Suhler Stadtgebiet im vergangenen Jahr aufgenommen. An sieben Unfällen war ein Pedelec oder E-Bike-Fahrer beteiligt.