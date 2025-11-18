Wer rund um Oberhof mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht starke Waden – oder ein wenig Unterstützung. Gut 70 Prozent der Radler seien mit dem E-Bike auf der Höh’ anzutreffen, sagt der Oberhofer Radwegewart, Ulrich Cazin. Er selbst ist, wie gut 20 Prozent der Radler, mit einen normalen Mountainbike auf Tour. Die restlichen zehn Prozent seien mit einem Tourenrad am Rennsteig unterwegs. Vor gut einem Jahr hat der AfD-Stadtrat den ehrenamtlichen Job als Radwegewart angetreten. In der jüngsten Sitzung des Oberhofer Tourismusausschusses gab er nun einen Abriss über seine Aufgaben.