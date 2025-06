3.461 Menschen nahmen in Thüringen den Angaben nach an der Befragung teil. Die Befragten monierten fast überall mangelhafte Führung an Baustellen und nicht auf Radfahrende abgestimmten Ampelschaltungen. Häufig kritisierten sie zu schmale Radwege und fehlende öffentliche Fahrräder. Auch fehlende Rücksicht und Aggressivität kreideten die Teilnehmenden oft an, etwa wenn Autos zu eng überholen. "Mindestens 1,5 Meter sind vorgeschrieben – und was wir erleben, sind Abstände von oft deutlich weniger als einem Meter", so Braun.