Rad-WM Revanche in Ruanda: Pogacar nach Soloritt wieder Weltmeister

Schon während der Woche hatten deutsche Radsportler über Magenprobleme geklagt. Liane Lippert etwa musste das Mixed-Rennen am Mittwoch auslassen und berichtete am Samstag, dass sie sich während des Straßenrennens übergeben musste. Im Männer-Rennen erreichten bei den schweren Bedingungen nur 30 Fahrer das Ziel.

Medaillenlose WM aus deutscher Sicht

Die Deutschen hatten beim Straßenrennen ohnehin kaum Chancen auf eine Spitzenplatzierung. Ohne die aus verschiedenen Gründen daheim gebliebenen Topstars Florian Lipowitz, der bei der Tour de France sensationell Dritter wurde, und etwa Pogacars Edelhelfer Nils Politt startete das schwarz-rot-goldene Aufgebot. Die beste Platzierung feierte zuletzt der in Ruanda wegen einer Krankheit nicht angetretene Maximilian Schachmann, als er bei der Corona-Ausgabe 2020 Neunter beim Straßenrennen wurde, davor hatte André Greipel zuletzt 2011 eine Medaille auf der Straße geholt.

Die Deutschen beendeten die historische WM in einem afrikanischen Land ohne Medaille. Seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 gab es mit Ausnahme der nur im Profibereich ausgetragenen Corona-Ausgabe 2020 bei den Straßen-Weltmeisterschaften immer mindestens eine deutsche Medaille.