Rad-Rundfahrt in Spanien: Vingegaard nach Klettersieg vor erstem Vuelta-Triumph

Bola del Mundo - Der dänische Radstar Jonas Vingegaard hat die letzte Kletterprüfung der Vuelta gewonnen und ist seinem ersten Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt ganz nah. Auf dem 20. Teilstück mit mehreren schweren Bergwertungen holte sich der 28-Jährige vom Team Visma seinen dritten Etappensieg und baute seinen Vorsprung im Roten Trikot des Gesamtersten aus. Auf den 165,6 Kilometern zwischen Robledo und dem Gipfel Bola del Mundo auf 2251 Metern kam es erneut zu propalästinensischen Protesten auf der Strecke.