Worauf kommt es für Verbraucherinnen und Verbraucher an?

Angesichts der Flut vermeintlicher Sonderangebote raten Verbraucherschützer zur Vorsicht. "Lassen Sie sich nicht von der unverbindlichen Preisempfehlung verwirren", warnt Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale. Ein gängiger Trick auf Händlerseite sei es, den Aktionspreis mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) zu vergleichen, statt mit dem tatsächlich üblichen Verkaufspreis. Da dieser meist deutlich unter der UVP liege, bedeute ein Rabatt von 50 Prozent auf die UVP oft nur eine geringe oder gar keine Ersparnis.

Steinbach empfiehlt, den Preisverlauf eines Produkts auf mindestens zwei Vergleichsportalen zu prüfen. Kaufinteressierte sollten dabei auf den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage achten und ihn mit dem Angebotspreis vergleichen.

Welche Rolle spielt KI?

Besondere Vorsicht ist bei unbekannten Onlinehändlern angebracht. Künstliche Intelligenz erleichtert es Betrügern, gefälschte Händlerseiten, sogenannte Fake-Shops, mit KI-generierten Bildern und Produktwerbung zu erstellen. KI kann Verbrauchern aber auch dabei helfen, vermeintliche Sonderangebote von echten Deals zu unterscheiden, denn die Anwendungen können aufwendige Suchprozesse deutlich beschleunigen. In einer Untersuchung der BCG geben 57 Prozent der Kaufinteressierten aus Deutschland an, KI bereits beim Einkaufen genutzt zu haben oder nutzen zu wollen.