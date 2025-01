RABA besichtigt: Umweltausschuss tagt in Zella-Mehlis

„Die Abgasreinigung der RABA besteht aus mehreren hocheffizienten Reinigungsstufen, die in ihrem Zusammenwirken eine Reinigung der aus der Verbrennung zugeführten Abgase sicherstellt“, so der Sprecher. Mit der Abgasreinigung werden die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte sicher eingehalten, die am Kamin mit modernster Messtechnik gemessen und dokumentiert werden.