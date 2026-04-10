Quote unter zehn Prozent: Leichter Rückgang beim Krankenstand in der Polizei

Erfurt (dpa/th) - Der Krankenstand bei der Thüringer Polizei ist leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr lag die Krankenquote bei 9,5 Prozent - und damit unter den Werten der zurückliegenden Jahre, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Zahlen aus dem Thüringer Innenministerium berichtet. Das Ministerium hat das auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa bestätigt. Demnach sei auch die Zahl der durchschnittlichen Krankentage zurückgegangen - von 46 Tagen im Jahr 2022 auf 35 Tage im Jahr 2025.