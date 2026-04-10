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Quote unter zehn Prozent Leichter Rückgang beim Krankenstand in der Polizei

Der Krankenstand bei der Thüringer Polizei ist gesunken. Dennoch warnt die Gewerkschaft der Polizei vor hoher Belastung: Die Realität im Dienst bleibe angespannt.

Quote unter zehn Prozent: Leichter Rückgang beim Krankenstand in der Polizei
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Der Krankenstand bei der Thüringer Polizei ist leicht zurückgegangen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Krankenstand bei der Thüringer Polizei ist leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr lag die Krankenquote bei 9,5 Prozent - und damit unter den Werten der zurückliegenden Jahre, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Zahlen aus dem Thüringer Innenministerium berichtet. Das Ministerium hat das auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa bestätigt. Demnach sei auch die Zahl der durchschnittlichen Krankentage zurückgegangen - von 46 Tagen im Jahr 2022 auf 35 Tage im Jahr 2025.

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Die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Thüringen, Mandy Koch, wies in dem Bericht aber auf hohe Belastungen und Personaldefizite hin. "Viele Kolleginnen und Kollegen fallen langfristig aus", sagte sie dem RND. Es gebe keinen Grund zur Entwarnung. "Die Statistik mag sich leicht verbessert haben, die Realität im Dienst bleibt aber angespannt."