Mit solch einem Andrang hatte das Team vom Steinacher „Perspektiv-Reich“ nicht gerechnet! Nach der erfolgreichen Premiere des Quirl-Schnitz-Workshops im vergangenen Jahr hatten Diana Murawa, Franziska Schubert und Daniela Waldert am letzten Freitag zur zweiten Auflage ins Freizeitzentrum „Reich“ eingeladen. Mit 29 Quirl-Enthusiasten aller Altersgruppen lag die Teilnehmerzahl diesmal fast doppelt so hoch wie beim ersten Mal. Dankenswerterweise hatte die Stadt den großen Saal im Erdgeschoss für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt, sodass alle an den Tischen Platz fanden.