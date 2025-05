Auf 986 Jahre seines Bestehens kann mittlerweile der Grabfeld-Ortsteil Queienfeld zurückblicken. Inmitten dieser jahrhundertealten Geschichte erstrahlt ein neues Projekt, das die Vergangenheit des Ortes auf beeindruckende Weise bewahrt und belebt: das „Haus der alten Zeiten“. In Queienfeld gibt es bereits einen Verein, der sich mit in diesem Landstrich typischen Traditionen und Brauchtümer beschäftigt und bekannten Überlieferungen an Sagen und Mythen neues Leben einhaucht, die „Queiefeller Zicheuner“. Trotz allem fehlte etwas im Ort – die Aufarbeitung der Geschichte und des dörflichen Lebens.