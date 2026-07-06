Ja – geht denn das? Ein Fest in Thüringen ohne eine Thüringer Rostbratwurst? Ganz schön mutig. Doch in Queienfeld geht das – zur „Queiefeller Zicheunernacht“ sogar sehr gut. Und das nicht nur, weil Alternativen der kulinarischen Versorgung der Wurst in nichts nachstehen. Denn wo gibt es das sonst: Zigeunergulasch, Zigeunerspieße, und – eine Spezialität in der Zubereitung durch Holger Streller – Sau am Spieß. Dazu noch Zigeunerbowle – nicht mit exotischen Früchten, sondern mit allem, was in heimischen Wäldern zu finden ist. Bratwurst hat jedenfalls niemand vermisst, der am Samstagabend auf den Waldfestplatz in Queienfeld kam. Das hat sich in den 16 Auflagen, die es vom Fest seit 2008 bereits gab, bis zum heutigen Tag nicht geändert.