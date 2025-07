"Queere Menschen fragen sich akut: "Wie kann ich mein Leben in Thüringen noch sicher gestalten?"." Das beschäftige vor allem auch Menschen im ländlichen Raum, die nicht in der Anonymität einer Großstadt lebten, so Gothe. Gleichzeitig betonte er, dass die Vielzahl der CSD-Veranstaltungen in Thüringen ein gutes Zeichen sei: "Queere Menschen werden vor Ort aktiv: Sie sagen: "Wir leben in unsicheren Zeiten und gerade deshalb zur Sichtbarkeit beitragen"."