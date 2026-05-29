Queeres Leben Aschaffenburger OB will keine Regenbogenfahne hissen

Kontroversen gab es auch um die Regenbogenfahne am Berliner Reichstag: Im vergangenen Jahr hatte es Streit gegeben, weil Klöckner sich geweigert hatte, die Regenbogenfahne auch am Christopher Street Day (CSD) zu hissen - so wie das ihre Amtsvorgängerin Bärbel Bas (SPD) getan hatte. Sie begründete das mit dem Neutralitätsgebot. Stattdessen ließ sie die Fahne am 17. Mai hissen, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit.