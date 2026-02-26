Queere Eishockey-Romanze Ansturm auf Thüringer Verlag dank Serienhit "Heated Rivalry"

Herausforderung Lizenzrecht

Denn weitere Rechte für die anderen Bände an der Buchreihe, für Schmuck- und Hard Cover-Ausgaben etwa wurden Bauroth zufolge per Auktion vergeben. Als kleiner Verlag habe Second Chances da das Nachsehen gehabt. Immerhin: Auf der Leipziger Buchmesse im März kann Bauroth am Second Chances-Stand eine Paperback-Sonderausgabe mit neuem Design anbieten.

Hoffnung auf gutes Ende

Neue Zielgruppen würden mit solchen queeren Stoffen erschlossen werden, sagt Bauroth. "Menschen fühlen sich jetzt in der Literatur gesehen." Es gehe um Darstellungen, die mit ihrer Lebensrealitäten zu tun haben. Gleichzeitig spiele bei dem Romance-Genre auch ein ganz anderer Aspekt eine wichtige Rolle. "Ich würde es so einordnen, dass sich Menschen angesichts der weltpolitischen Lage auf Sachen stürzen, die ihnen Hoffnung geben. Und genau das ist das Versprechen von Romance, dass die Geschichte gut ausgeht."