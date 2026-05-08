Ilmenau setzt Zeichen für sexueller Vielfalt und Identität – seit Jahren etwa durch Aktionen rund um den Idahobit, den Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, der traditionell am 17. Mai begangen wird. Und seit vergangenem Jahr außerdem mit einem CSD – also einem Christopher Street Day. Diese beiden Veranstaltungen gehen in diesem Jahr in eine neue Auflage – und die erste Aktion steht schon in wenigen Tagen an.