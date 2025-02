Manche Menschen spüren schon früh, dass das bei ihrer Geburt eingetragene Geschlecht nicht zu ihnen passt. Um ihr Leben authentisch zu führen, entscheiden sie sich für eine offizielle Änderung ihres Geschlechtseintrags und Namens. Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), welches am 1. November vergangenen Jahres in Kraft getreten ist, macht diesen Prozess nun einfacher und würdevoller. Das SBGG ersetzt das über 40 Jahre alte Transsexuellengesetz (TSG). Im Ilm-Kreis sind die Standesämter in Ilmenau und Arnstadt für die Umsetzung zuständig. Seit dem 1. August 2024 sind in Ilmenau zwölf Voranmeldungen eingegangen, von denen mittlerweile sieben wirksam sind. Am häufigsten wurde hier ein Wechsel zum jeweils anderen Geschlecht beantragt, aber auch Einträge als „divers“ oder die vollständige Streichung des Geschlechtseintrags waren gewünscht. Das Standesamt in Arnstadt verzeichnete seitdem zehn Anträge. Davon beantragten fünf Personen den Wechsel von weiblich zu männlich, zwei von männlich zu weiblich, zwei von weiblich zu divers und einer von männlich zu divers.