Königin des Nationalparks

In Anspielung auf ihren Wohnort, den Grand-Teton-Nationalpark im Westen Wyomings, sei sie auch "Queen der Grand Tetons" genannt worden, berichteten US-Medien. Sie habe sich mit ihren Jungen oft in der Nähe von Straßen aufgehalten - wohl, um der Bedrohung durch männliche Grizzlys zu entgehen, die manchmal ihren eigenen Nachwuchs töteten, hieß es in der "Washington Post". Im Lauf ihres Lebens habe die Bärin Schätzungen zufolge 18 Junge bekommen.