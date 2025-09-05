Der Zahn der Zeit nagt an der Mittelmühle, die meisten Gebäudeteile sind vom Verfall betroffen. Nun haben sich der private Eigentümer und die Stadt Meiningen auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt und wollen der Mühle und dem Speicher wieder eine Perspektive geben: als Jugendherberge. Dazu gab es bereits Vorgespräche mit dem Thüringer Verband des Jugendherbergswerks. Dieser hat einen Investor an seiner Seite, welcher derzeit zum Beispiel in Weimar solch ein Quartier errichtet. Dieser könnte auch in Meiningen tätig werden.