Dafür, dass fast genau 97,5 Prozent aller Einwohner Deutschlands nicht in Thüringen leben, hat dieses kleine Bundesland doch eine ziemlich vernehmbare Stimme in der Öffentlichkeit. Nun mag nicht jeder Bratwurst, Biathlon, Rennsteig und Ramelow (und eigentlich niemand Höcke), aber ohne Thüringer Beteiligung geht kaum eine politische, kulturelle, kulinarische oder sportliche Woche ins deutsche Land. An der Spitze der Bundespolitik sind Thüringer jetzt so stark vertreten wie nie: Einer im 18er-Regierungskabinett aus Kanzler und Ministern, einer von fünf Köpfen im Bundestagspräsidium und zwei von 38 Staatssekretären und Staatsministern – diese Quoten liegen weit über dem Vierzigstel des Bundeskuchens, das Thüringen nach seinem Bevölkerungsanteil eigentlich zusteht. Daran gemessen hat unser Freistaat jetzt sogar mehr persönlichen Einfluss im Bund als Bayern.