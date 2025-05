CTS Eventim hatte im Juni des Vorjahres weite Teile der Gruppe See Tickets, die in Großbritannien über bedeutende Marktanteile verfügt, vom französischen Medienkonzern Vivendi gekauft. Im November übernahm CTS Eventim die Mehrheit am französischen Anbieter France Billet. Bei France Billet war CTS Eventim schon 2019 eingestiegen. Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg kündigte an, den Konzern weiter ausbauen zu wollen.